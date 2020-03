Quatro clubes europeus caíram das provas da UEFA na passada semana e Sérgio Conceição refletiu sobre o insucesso. O treinador do FC Porto fala na «competitividade diferente» do futebol português em relação às melhores ligas europeias e assume «parte da responsabilidade» dos treinadores neste adeus.



Antes de analisar a debacle na UEFA, o treinador ainda falou sobre a pressão que tem a partir de agora por jogar em exclusivo para o campeonato nacional - além da final da Taça de Portugal.



«Estou pressionado a ser bom pai, bom filho, bom irmão, estou pressionado a ter os melhores comportamentos possíveis. A pressão faz parte do que é a vida e o nosso trabalho. Quem não é pressionado, instala-se na zona de conforto e isso não é positivo.»



Depois, sim, Sérgio Conceição falou sobre a eliminação das equipas portuguesas da UEFA.



«Motivos? É um bocadinho de tudo. Acho que a competitividade do futebol português é diferente da que há no futebol inglês, espanhol, alemão ou italiano. É diferente e isso tem a ver com o poder de investimento dos clubes, com a forma como não conseguimos encaixar atletas de mais qualidade em Portugal e outras situações. Vale a pena refletir sobre isso e não olhar apenas para a eliminação das quatro equipas.»



E os treinadores? São também eles responsáveis por isto?



«É fácil falar da falta de qualidade dos treinadores. Têm a sua quota-parte nesta jornada desastrosa, claro. Não podemos fugir a ela, mas o problema é maior do que só esta jornada.»