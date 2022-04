O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, recusou que o timing dos castigos conhecidos na terça-feira possa aquecer ainda mais os ânimos no clássico ante o Sporting, da segunda mão da meia-final da Taça de Portugal, apontando à identidade e competitividade da equipa em campo para poder chegar à final do Jamor.

«Estou sempre, por natureza, cheio de chama, incendiado por natureza. Veem a minha equipa, intensia, com pelo na venta como dizem, que quer muito ganhar os duelos, cada lance como se fosse o último. Amanhã não vai fugir à regra, não é por ser uma meia-final e com o Sporting, não. É porque o nosso comportamento normalmente é assim. Espero que o seja amanhã, porque acho que são características importantes numa equipa de futebol», afirmou, em conferência de imprensa de antevisão, no Olival.

«Nós preparamos o jogo naquilo que é a preparação dentro do campo, os elementos que pertencem à ficha de jogo, esses são importantes: os jogadores, equipa adversária, treinadores. Isso é que me importa. O trabalho foi esse», concluiu.

O FC Porto-Sporting joga-se a partir das 20h15 de quinta-feira, no Estádio do Dragão, com arbitragem de Nuno Almeida e transmissão na TVI. Siga também o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.

Os azuis e brancos partem com vantagem de 2-1 obtida na primeira mão e, como esta época a Taça ainda não tem abolida a regra dos golos fora, o Sporting precisa de marcar, no mínimo, dois golos para reverter ou igualar a desvantagem.