Duas épocas e meia depois da dispensa para o Sp. Braga, Galeno está de regresso ao FC Porto.

Na primeira vez que falou em público após o fecho do mercado, Sérgio Conceição abordou a contratação do extremo brasileiro, que foi uma das novidades do último dia.

«Ele esteve connosco numa fase inicial da sua carreira. Para o lugar que ele ocupava e pelas características achei na altura que tínhamos jogadores que davam uma resposta mais rápida e mais capaz», começou por explicar o técnico portista, detalhando em seguida.

«O Galeno teve a evolução normal e natural que tem um jogador de qualidade. No Sp. Braga, com os treinadores que ele apanhou, conseguiu ter esse ritmo competitivo que faz com que os jogadores cresçam e evoluam. Tem o que é necessário para um jogador da posição dele. Para aquilo que são os jogos do FC Porto entendo que ele tem capacidade e características para nos ajudar», salientou o técnico portista.