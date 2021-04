Sérgio Conceição não foi à sala de imprensa fazer o rescaldo da vitória do FC Porto frente ao Famalicão.

O técnico dos dragões viu o encontro da bancada, devido a suspensão, mas podia ter comparecido diante dos jornalistas. No entanto, optou por não o fazer, ele que em fevereiro já havia falhado oito conferências no ano de 2021.

De resto, os jornalistas presentes na sala de imprensa do Estádio do Dragão tiveram de abandonar o espaço poucos minutos após o término da conferência do treinador Famalicense, Ivo Vieira.

Segundo explicação dos responsáveis presentes, as novas normas ditam que o espaço reservado aos profissionais da comunicação social tinha de encerrar à meia-noite, ao contrário do habitual.

Recorde-se que o FC Porto venceu esta noite o Famalicão, por 3-2, em jogo da 30.ª jornada da Liga.