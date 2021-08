Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações aos jornalistas após o empate em casa do Marítimo:



[Empate deve-se à ineficácia do FC Porto ou à eficiência da defensiva do Marítimo?] «Se não criássemos situações de golo claras eu diria que a ação defensiva do Marítimo tinha sido competente. Mas acho que foi mais demérito nosso ao não conseguir fazer os golos. Lembro-me de duas ou três ocasiões com golos não muito difíceis de concretizar e que não fizemos.»

[Há ansiedade dos jogadores?] «Nos jogos de pré-época fizemos cinco golos com o Lyon, nos primeiros dois jogos do campeonato fizemos dois golos em cada um... Acontece, há jogos em que criamos muito e conseguimos fazer golos e há outros em que criamos menos e acabamos, às vezes, até por fazer mais golos. O que me deixa satisfeito é a consistência da equipa e nisso estou tranquilo, porque tenho um grupo forte, que vai à luta, com qualidade, e vão ter de levar connosco até ao fim. Estamos aqui para dar a resposta já no próximo jogo.»