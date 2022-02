O mercado de inverno fechou e o FC Porto ficou sem Luis Díaz, Sérgio Oliveira e Corona, além de Nanu.

No final do jogo contra o Marítimo Sérgio Conceição abordou as perdas e afirmou que a equipa teria de «reformular objetivos» para o que resta da temporada.

Na conferência de imprensa desta tarde, no Olival, desenvolveu um pouco mais essa ideia.

«Reformular objetivos tem que ver com a saída de três jogadores. Há dois anos, o Corona foi o melhor jogador do campeonato, no ano passado foi o Sérgio Oliveira e este ano estava a ser o Luis Díaz», começou por responder o técnico do FC Porto.

«Em termos de qualidade é inequívoco que o Luis Díaz estava a ser uma peça super importante na nossa equipa. O Sérgio Oliveira estava a ser menos utilizado, mas quando contribuía era um jogador de peso; e o Corona, mesmo não estando em forma, dava-nos sempre algo em termos de balneário e na abordagem ao jogo», detalhou, sem contudo ficar preso ao tema: «Isso faz parte do passado. Agora, é bola para a frente. Mas não sem nexo. Gosto de jogar com critério.»

Conceição comentou ainda os mais de 500 milhões de euros em vendas do clube nos últimos anos, para salientar que «esse trabalho é feito para que a equipa consiga ganhar títulos, entrar na Champions e potenciar ao máximo jogadores»: «Somos um país que necessita de vender. Esses valores fazem parte do que é o meu trabalho.»

Ainda sobre Rúben Semedo, Eustáquio e Galeno, o treinador dos azuis e brancos afirmou: «Vamos trabalhar três reforços da melhor forma, para que sejam mesmo reforços. Com aqueles que cá estão vamos potenciá-los ao máximo para que no final, sendo mais difícil, consigamos os nossos objetivos de estarmos fortes nas duas competições internas e na Liga Europa.»