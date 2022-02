Stephen Eustáquio é o principal favorito a um lugar no meio-campo do FC Porto, ao lado de Vitinha, na receção de domingo ao Gil Vicente (20h30).

Sem os castigados Uribe e Grujic e com Bruno Costa em dúvida, Sérgio Conceição pode apostar no reforço de inverno, oriundo do Paços de Ferreira.

«O Eustáquio está bem, dentro do que é a sua qualidade, por isso é que veio para o FC Poto. É um jogador muito disponível, muito humilde, já conhecia o caráter dele porque procuramos ter o máximo de informação sobre os jogadores que vêm para aqui. De qualquer forma, neste momento, não quero revelar se vai jogar ou não», disse o treinador do FC Porto.

Rúben Semedo cumpriu 90 minutos no duelo entre o FC Porto B e o Desportivo de Chaves, no passado fim de semanas, mas Sérgio Conceição não antevê a utilização imediata do defesa-central. «Ainda tem alguma distância a percorrer para competir», atirou Conceição, de forma seca, quando confrontado com uma eventual estreia do internacional português na equipa principal.

Medhi Taremi tem estado em plano de destaque no FC Porto, acumulando assistências importantes para lá dos golos marcados. A pisar outras zonas do terreno, o avançado iraniano fez por exemplo o passe decisivo para o golo de Evanilson em Moreira de Cónegos e serviu de forma brilhante Grujic para o segundo golo dos dragões em Roma, depois de ter inaugurado o marcador.

«Algumas pessoas diziam que ele se desgastava muito a jogar em posições mais recuadas, se ficava sem força quando chegava à área, mas com o tempo estão a dar-me alguma razão. Ele é mais do que um avançado, do que um mero finalizador. As qualidades que tem não têm a ver com um mero finalizador. Não esquecendo todo o trabalho de terceiro médio que ele faz normalmente, sem bola», salienta o treinador.

Sérgio Conceição isola-se este domingo como segundo técnico com mais jogos na história do FC Porto, somente atrás de José Maria Pedroto. A reação é curta e forte. «Sinto que o presidente deve receber um aplauso bem forte meu porque teve paciência para me aturar este tempo todo», atira o treinador azul e branco.