Sérgio Conceição ficou feliz pela convocatória de Francisco Conceição para a fase final do Euro2024, mas também com as chamadas de Pepe, Diogo Costa e todos os outros jogadores.

«Os conselhos que dou aos jogadores são diários. As duras também, os ajustes... O Francisco faz parte do lote de jogadores do FC Porto. Podia ser convocado, foi, estou feliz por ele, pelo Pepe, pelo Diogo Costa e pelos outros que foram convocados para outras seleções.

Sérgio Conceição também foi internacional por Portugal e vê agora a chamada dos seus jogadores como uma «recompensa». «Dou conselhos, dou algumas duras, eles trabalham muito e a minha recompensa é vê-los chegarem à seleção pela primeira vez, como o Evanilson no Brasil e tantos outros ao longo da minha caminhada como treinador. Minha e da equipa técnica, claro», acrescentou.