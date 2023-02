O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, assumiu que conhece o futebolista espanhol Fran Navarro, do Gil Vicente, negociado pelos dragões para a próxima época, mas escusou-se a «falar» de atletas que não têm «contrato» com os azuis e brancos.

Na antevisão ao jogo com o Vizela, Conceição foi confrontado com as declarações do presidente Pinto da Costa, que na noite de quinta-feira questionou quem era Fran Navarro, onde jogava e em que posição. O técnico garantiu que conhece o espanhol, mas sublinhando o «respeito» pelos avançados que tem no plantel nesta altura.

«Obviamente que sim. Mas não vou falar de jogadores que não têm contrato com o clube, até porque tenho muito respeito pelo Toni Martínez, pelo Danny [Namaso], pelo Mehdi [Taremi] e pelo Evanilson e nesta casa, sinceramente, acho que cada vez mais, cá dentro, temos de mostrar união. Não é só dizer que somos. É demonstrar. Com gestos, atos, com palavras. União. E defendermo-nos uns aos outros. Porque, se não o fizermos, algo está mal. Eu defendo o meu grupo, por isso estou a falar desta forma. E defendo os meus jogadores, os quatro avançados que temos. A partir do momento em que há um avançado que conheça e tem qualidade, que não faz parte do plantel, não vou falar dele», referiu.

