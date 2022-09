Intensidade, garra, paixão são características que se colam à pele de Sérgio Conceição e que nem sempre o deixam confortável. Porque há bem mais para além disso, como fez questão de sublinhar na antevisão do FC Porto-Club Brugge.

«Ao longo destes cinco anos não me agarrei a um sistema. Mudámos muito em função das características dos jogadores. No ano passado, toda a gente admitiu que, além de agressividade e intensidade no jogo, o FC Porto tinha uma qualidade com bola acima da média. Isso era permitido porque tinha jogadores que tinham essas características. Quando tive no meu primeiro ano de optar por um futebol mais direto e jogar de outra forma, jogámos. Isso é qualidade», começou por referir o técnico portista na conferência de imprensa no Estádio do Dragão, sublinhando: «Fala-se mais da minha forma de viver o jogo. Quanto à garra, é um selo que tenho desde que sou jogador. Desde que eu ganhe, está tudo bem.»

Conceição abordou também as opções que tem no banco e falou sobre os suplentes, aos quais chama de reforços (como Pedroto), para voltar ao tema da «intensidade, garra e paixão».

«Esse carácter tem que ver com paixão do jogo é o que quero dos jogadores que tenho à disposição, não só dos que entram, mas também dos tais reforços. Por isso, tento motivar e passar para o jogador uma mentalidade vencedora e perceber que um minuto em campo pode ser mais importante do que 89. Com isso os jogadores perceberem que todos são importantes e vão ter os seus minutos. É uma questão de momento, de estratégia, os parâmetros físicos também contam. Escolhemos o onze em função disso. Se pudesse meter 26 a jogar, metia, porque todos são comprometidos com o nosso trabalho no dia a dia. Com esta forma de estar, que eu quero, só temos a ganhar.»

