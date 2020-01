Sérgio Conceição apresentou-se na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o V. Setúbal de rosto fechado, embora totalmente disponível para responder a todas as perguntas. Até quando lhe foi apontado esse pormenor facial, o treinador correspondeu com um sorriso aberto.

«Gostam de me ver sorrir? Está bem, cá vai um sorriso [risos]», atirou sorridente, antes de explicar o ar mais carrancudo desfeito anteriormente.

«Todos os treinadores dizem isto, trabalhar em cima de vitórias é sempre mais fácil do que trabalhar depois de uma final de Taça perdida. Isso não quer dizer que o que disse tenha sido de uma forma sincera, genuína. Era o meu sentimento no momento. Já tive oportunidade de dizer isto e volto a repetir. Os clubes de top que querem ganhar títulos, essa união é fundamental, a começar pelo empregado mais simples, até ao nosso presidente que é o líder máximo do clube que todos respeitamos», referiu.

Um rosto fechado que nada tem a ver com as notícias que dão conta da saída do treinador n final da temporada. «Enquanto ele achar que tenho capacidade para estar à frente da equipa…. Os treinadores estão sempre com as malas feitas. É normal os treinadores vivam daquilo que são os resultados, não há forma de vira isso», comentou.

Quando à falta de união no clube, apontada pelo treinador no final da Taça da Liga, o treinador prefere agora virar o foco para a equipa. «Preciso é que a equipa esteja unida, bem coesa e compacta para ganhar amanhã em Setúbal. O mais importante é o jogo com o Vitória amanhã», destacou.

Quantos às muitas críticas nas redes sociais, o treinador compreende que o ambiente seja agora bem distinto daquele que viviu no final do seu primeiro ano no Dargão em que chegou ao título. «Nós treinadores vivemos de resultados. O passado interessa pouco naquilo que é a paixão dos adeptos que querem ver a equipa ganhar a cada instante. Aquilo que se passou num passado recente, deixa de ter preponderância naquilo que é a opinião dos adeptos. Isto tudo é atirado cá para cima pelas redes sociais que, por vezes, criam essas ondas», comentou.

Quanto à justiça dessas mesmas críticas. «Agora se é justo ou não, é uma opinião muito pessoal. O que não nos podemos esquecer é que nos últimos 25 título possíveis, o FC Porto ganhou dois e dois com a minha equipa técnica e como muitos destes jogadores que estão ali no balneário. Ainda hoje tive oportunidade de lhes dizer isso. Não precisam de ter receio, não têm de estar intranquilos por nada, porque fazemos um trabalho sério. Podemos é não conseguir ganhar, mas isso é outra coisa», acrescentou.

A união com adeptos, de facto, não é a mesma. «No meu primeiro ano aqui, as expetativas eram muito baixas e tudo o que se fazia era valorizado. Depois ganhámos. E quando se ganha, a exigência é sempre ganhar mais. Depois aquilo que é ir juntando a paixão dos adeptos e a forma como vivem o clube de forma tão apaixonada, é normal estarem mais descontentes hoje com os resultados do FC Porto. A forma como trabalhamos é dando o máximo de nós próprios para conseguirmos voltarmos a ter resultados que nos deixem cheios de orgulhosos», comentou ainda.