Depois do Olympiakos, para a Liga dos Campeões, Marko Grujic fez esta noite frente ao Tondela pela segunda vez consecutiva 90 minutos e no final o técnico do FC Porto destacou o papel do médio sérvio.

«Grujic está melhor. É um jogador com um potencial enorme. À altura e capacidade física que tem, é um jogador tecnicamente forte tanto no passe curto como no passe longo. Acho que o deve fazer de uma forma mais rápida. É o que tenho falado com ele e com os médios. Os médios são essenciais na velocidade da circulação de bola. Ele tem também de ter também agressividade. Ele é um jogador agressivo, mas o que lhe peço é essa mudança de comportamento na recuperação de bola. Mas é um jogador extremamente interessante», afirmou o treinador sobre o médio cedido pelo Liverpool.

Questionado sobre a possibilidade de fazer força da administração para no final da época ficar com Grujic, que não tem opção de compra, Conceição afirmou: «Isso já é outra conversa...»