Com o ano a terminar, Sérgio Conceição fez um balanço do ano de 2019 para o FC Porto e mostrou-se otimista para 2020.

«Passámos na Liga Europa em primeiro lugar, mas, na minha opinião, em muitos momentos podíamos ter feito mais e melhor», começou por dizer o técnico portista na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Santa Clara, dos oitavos de final da Taça de Portugal.

«No campeonato, é verdade que não contávamos com a derrota no nosso primeiro jogo e os dois empates. Faz parte do trajeto das equipas, esperamos que não aconteçam mais percalços do género, mas penso que as dificuldades que sentimos na Liga Europa também sentimos no campeonato», frisou Sérgio Conceição, apontando: «Mesmo ganhando ao Feyenoord temos de trabalhar para melhorar. Há coisas que são visíveis.»

«Estamos na Taça de Portugal, estamos a um passo da final four da Taça da Liga. Há muito para acontecer em 2020... e coisas positivas. Tem a ver com a qualidade do plantel e com o trabalho que fazemos. Daí o meu otimismo», disse ainda o treinador.