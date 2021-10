Depois do triunfo sobre o Milan, na terça-feira, o FC Porto tem já amanhã um jogo importante para o campeonato frente ao Tondela.

Cansaço? Nem por isso. Apenas em casos pontuais, sugere o técnico dos dragões.

«Jogámos na terça. Jogamos agora ao quarto dia. Não é por aí. Há tempo para recuperar. Agora, temos de olhar para os diferentes casos. Há um ou outro jogador que pode estar mais fatigado. Em função de um ou outro caso específico poderei mudar alguma coisa.», disse Conceição na conferência de imprensa que decorreu ao início da tarde, no Olival, em que aproveitou para elogiar o adversário.

«Temos de ter a coragem, organização e ambição grande que tivemos no último jogo [contra o Milan]. O Tondela vem de três vitórias seguidas. Tem uma equipa que estabilizou e que em todos os momentos do jogo tem muito bons princípios. Tem o quarto melhor ataque [do campeonato]. É uma equipa virada para a frente. Com os grandes, incluindo o Sp. Braga, sofreu apenas nos minutos finais. Pelo que em termos de organização defensiva é uma equipa capaz. Estamos à espera de uma deslocação sempre difícil [...] É um jogo importante pós-Champions. Estes jogos nunca são fáceis.»

Voltando ao calendário, Conceição comentou também as deslocações que o FC Porto terá nos próximos jogos por comparação aos adversários, em particular o Sporting, que no espaço de um mês faz sete jogos em casa e apenas um fora: «Olhamos para isso. Viagens. Vamos duas vezes aos Açores, temos a viagem Liga dos Campeões, temos muitos jogos fora. Mas trabalhamos para que os diferentes departamentos estejam ativos, nomeadamente na recuperação dos jogadores. A logística também é muito bem tratada aqui no FC Porto.»

O Tondela-FC Porto joga-se no Estádio João Cardoso, às 18 horas de sábado. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.