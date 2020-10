Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na flash interview da Eleven Sports, após a derrota por 3-1 frente ao Manchester City, na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões:



«A primeira palavra tenho de a dar é aos jogadores. Mudando a estrutura da equipa e com alguns elementos recém-chegados, mas trabalhados por nós, era importante anular alguns pontos fortes do City para explorar aquilo que conseguimos fazer na primeira parte. Houve ali um momento em que se tivéssemos feito o segundo golo... É verdade que aos 60 e poucos minutos mudou o jogo. O City apanhou-se em vantagem no marcador e dificultou a nossa tarefa. O Luis Díaz com algumas limitações físicas, tivemos de mudar dois jogadores de posição: o lateral direito e o ala esquerdo, entrou o Manafá para lateral e passou o Corona para a esquerda. Depois fomos à procura de reduzir a vantagem do City no marcador.

«Neste jogo, ao contrário da frustração que senti no jogo do passado sábado para o campeonato [frente ao Sporting], sinto hoje um grande orgulho no que foi feito pela equipa. Em Portugal, fomos pioneiros no VAR. A contestação devo um pedido de desculpas a todos os árbitros e VAR do nosso país. Se se há país competente, em relação àquilo que vimos hoje aqui, é o nosso. Sentimos esse amargo de boca. Tínhamos tudo para fazer um resultado positivo, que era a vitória. Estou convicto que vamos dar uma resposta positiva nos próximos jogos da Liga dos Campeões e temos uma palavra a dizer na passagem.»