O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, sublinhou esta sexta-feira que a duração dos contratos dos futebolistas não é um critério para que os mesmos sejam utilizados, a propósito da mais recente renovação no plantel, do avançado espanhol Toni Martínez, e se isso se traduziria numa estabilidade maior que o plantel precisa.

«Eu compreendo a questão. Eu tenho uma opinião sobre isso. A durabilidade do contrato não é um critério para que o jogador jogue ou não. Sabem que houve jogadores que saíram em final de contrato e que foram titulares até ao último jogo», começou por dizer, em conferência de imprensa.

«Aí não me diz nada. Tem contrato com o clube, há jogo hoje, deve jogar. É importante para a equipa, inicia. Ponto. E já vi jogadores a renovar num mês e noutro mês a serem vendidos, a sair. Acho que é sempre bom que os jogadores tenham essa estabilidade, no sentido de perceberem que o clube conhece os que renovaram e que estão a fazer um trabalho interessante e que, numa perspetiva futura, são ativos importantes para o projeto. Dentro disso, acho importante e o clube está atento a tudo isso», prosseguiu Conceição.

Logo a seguir, questionado sobre a situação mais específica do contrato da equipa técnica, Conceição soltou uma gargalhada e respondeu de forma lacónica. «Eu vi logo que era simples (risos). Nós temos contrato, eu tenho contrato e vai ao encontro do que disse logo de início», lembrou.

«Toni Martínez? Está a fazer o seu percurso e bem»

Questionado mais especificamente sobre a renovação de Toni Martínez até 2027, consumada esta semana, Conceição disse que o espanhol «é um jogador que está a fazer o seu percurso e a fazê-lo bem».

«Outros, se calhar renovam porque são miúdos que nós achamos que têm potencial para se afirmarem na equipa principal. Depende das situações», referiu, esperando que haja mais renovações no plantel, embora sem deixar certezas.

«Eu não sou dirigente, no que se faz aqui existem conversas entre mim e o presidente. Estou a par de quase tudo o que se faz no clube, nomeadamente no que diz respeito à equipa principal e as situações estão a ser trabalhadas, faladas, com atletas e empresários. Não podemos esquecer que existem aqui pessoas que circundam e gravitam a vida profissional dos atletas e as coisas estão a ser bem feitas. Se vai haver mais ou não, não sei, mas julgo que sim», concluiu.

Nesta altura, o FC Porto tem cinco jogadores que terminam contrato no final desta época: Pepe, Uribe, Iván Marcano, Fernando Andrade e Wilson Manafá.

O Paços de Ferreira-FC Porto joga-se a partir das 20h30 de sábado, no Estádio Capital do Móvel. Fábio Veríssimo é o árbitro do encontro, que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.