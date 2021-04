Marega voltou aos golos no encontro com o Vitória de Guimarães e Sérgio Conceição foi questionado, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Moreirense, sobre como foi gerir, em termo psicológicos, o jogador tanto tempo sem marcar.

«Foi extremamente fácil porque quando joga ele dá o máximo. É fácil fazer essa gestão num jogador como o Marega», começou por dizer o técnico, saindo depois em defesa do jogador perante as críticas de que tem sido alvo.

«Há três jogadores que me acompanharam desde o primeiro momento aqui: Marega, Otávio e Corona. Ele têm tido uma evolução e deram alegrias que nos quatro anos antes de eu chegar não aconteciam», aponto primeiro.

«O exemplo do Marega: vejam o custo e o rendimento dele. É o segundo melhor marcador do Dragão, atrás do Jackson. Tem quase 50 golos. É o melhor marcador em jogos seguidos na Liga dos Campeões. Vejam quantos avançados o FC Porto teve de grandíssima qualidade e o melhor marcador é o Marega, o rapaz que tem os pés quadrados», frisou Sérgio Conceição.

«Quanto custou? Uns equipamentos ao Marítimo. Em relação a outros que custaram muito, mas muito, e que não deram nem um terço do que o Marega deu ao FC Porto. A isso eu chamo ingratidão. Independentemente de contratos, se é alto, baixo, magro, gordo... esperem, gordo não pode jogar», disse ainda, continuando a focar-se nos críticos: «É preciso olhar para isto antes de escrever o que quer que seja.»

«Eu disse que para perceber o que é a mística do FC Porto é olhar para o Pepe, mas também posso dizer que é olhar para o Marega porque sempre que entra aqui e vai lá para dentro dá o máximo. Falha passes? Falha golos? Mas quem não falha?», disse ainda o treinador, falando do jogo com o V. Guimarães.

«Ao intervalo deste jogo eu estava para tirar o Marega porque o jogo estava a correr mal à equipa, mas deixei mais 10 ou 15 minutos. O Marega fez o golo. Eu não percebo nada de futebol. É isto. Resultados, factos.»

«O que o Marega fez aqui nos últimos quatro anos? O Otávio? O Corona? É preciso meter a mão na consciência e tirar a mão do telemóvel. Telemóvel debaixo do braço e vamos para todo o lado e depois escrevemos umas coisas estúpidas», concluiu Conceição.

O técnico disse ainda que a situação contratual «mexe zero» com o jogador. «O Marega está focado nos jogos que faltam. O Marega não é caso único. Eu também acabo o contrato e acham que não estou focado no jogo para amanhã? Isso é o mais importante.»

«Saíram notícias de que o empresário tinha falado. Não falou. É falso! Ninguém falou. Está toda a gente, não sou os jogadores, como os empresários, as famílias, estamos todos focados em acabar bem o campeonato.»