Para além de ter garantido a passagem do FC Porto à final four da Taça da Liga, a receção desta quarta-feira ao Paços de Ferreira garantiu ainda um recorde a Sérgio Conceição: o de técnico com mais jogos no Estádio do Dragão.

Este foi o 90.º jogo de Sérgio Conceição no banco portista, na condição de visitado, superando assim o registo de Jesualdo Ferreira (que está agora de regresso à Invicta para treinar o Boavista).

O próprio FC Porto destacou esta marca, com referência ao saldo de Sérgio Conceição: 75 vitórias, seis empates e nove derrotas.