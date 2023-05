Sérgio Conceição confirmou que João Mário não estará apto para a receção ao Casa Pia e utilizou uma formulação curiosa para abordar a ausência.

«Em relação ao João Mário, além dos papagaios existem passarinhos, que saem daqui do Olival, e vi umas notícias de que ele fez um treino com a equipa. Mas voltou a sentir algumas dificuldades físicas, na sua lesão. Voltou a parar e não está apto», afirmou o técnico do FC Porto na conferência de imprensa desta tarde no Olival.

O lateral está em tratamento há um mês a uma lesão no joelho direito e é uma das baixas do FC Porto, tal como Otávio e Marcano, castigados.

O FC Porto defronta o Casa Pia este domingo no Estádio do Dragão, a partir das 20h30, em jogo da 32.ª jornada da Liga. Pode acompanhar tudo aqui AO MINUTO.