Sérgio Conceição já havia abordado o tema no final do jogo com o Nacional e voltou à carga na conferência de imprensa de antevisão do clássico.

À carga física, diga-se. Mais concretamente ao menor descanso que os titulares do FC Porto têm em relação ao jogo da Taça de Portugal, em que só no prolongamento resolveu a eliminatória frente ao Nacional, em comparação com o Benfica, que com uma equipa com muitas alterações bateu o Estrela por 4-0.

«Jogámos 120 minutos, depois viajámos e chegámos às três horas da manhã. Sabemos que o adversário no onze que vai começar amanhã nenhum teve muitos minutos [no jogo com o Estrela]. Nesse sentido, é natural que haja aqui alguma diferença. Mas não vou depois do jogo utilizar esse facto de termos menos horas de descanso e mais carga em cima para justificar alguma coisa», afirmou o técnico.

«Somos uma equipa de topo. Todos os departamentos que trabalham connosco são de grande qualidade. Queria ter uma semana limpa? Claro que sim, para preparar o jogo da melhor forma, para que todos os jogadores estivessem no máximo. Mas não foi possível. Tivemos de ir a prolongamento. Devíamos ter feito logo três ou quatro golos nos 90 minutos que tivemos oportunidades para isso», concluiu.