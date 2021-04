Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na sala de imprensa do estádio do Nacional da Madeira:



«Eu vi um jogo extremamente competitivo e temos que realçar aquilo que foi a competência do Nacional, uma equipa que precisa de pontos. Sabíamos que vínhamos aqui num contexto extremamente difícil, com viagens pelo meio, duas viagens a Sevilha, dois jogos extremamente competitivos como foram os jogos da Liga dos Campeões, mais um jogo em Tondela pelo meio, onde também tivemos de dar uma resposta positiva, porque não podíamos perder mais pontos, temos de ir atrás do prejuízo.»

«Aqui na Madeira nunca é fácil, seja contra o Nacional ou o Marítimo. É sempre difícil até pelo clima, pelo relvado que é diferente.

[sobre a primeira parte]



«Quis dar alguma continuidade àquilo que fizemos na Liga dos Campeões, mas acho que não interpretámos bem aquilo que eu queria, principalmente no nosso processo ofensivo. Fui tentando corrigir ao longo da primeira parte um jogo sempre algo intranquilo e inseguro, essa é a verdade, nunca controlado. Marcámos um golo e ainda tivemos no final da primeira parte a possibilidade de fazer o 2-0 pelo Taremi. O Nacional também falhou o penálti e teve uma ou outra situação perigosa, por isso não estranharia se fossemos para intervalo com o jogo empatado.»

«Na segunda parte om jogo mais controlado da nossa parte, mas com o Nacional sempre à espreita de um momento em que pudesse atacar a nossa baliza. O jogo não foi espetacular, mas foi de muita luta e muita entrega.»