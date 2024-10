No dia em que José Maria Pedroto celebraria 96 anos, Sérgio Conceição recorreu às redes sociais para recordar o antigo treinador do FC Porto. O técnico, que recentemente deixou os azuis e brancos, lembrou palavras do «Mestre».

«No dia do aniversário do Mestre, nunca é demais recordar: "A massa associativa do FC Porto não é o 12.º jogador. É o 1.º jogador, porque sem ela o futebol não tinha razão de existir"», escreveu Conceição na rede social X, tendo acrescentado outra mensagem.

«Uma forma de encarar o futebol que deve ser uma lição. No FCP, os adeptos são soberanos», concluiu.