Sérgio Conceição foi questionado sobre o bom percurso que os dragões têm feito em casa nas fases de grupos da Liga dos Campeões [com apenas uma derrota com o Besiktas] e sobre a importância dos adeptos para esses resultados.

«Deu-me um bocadinho moral e isso é importante», começou por dizer o técnico do FC Porto.

«É um trajeto fantástico, de excelência, ao nível do que é o FC Porto, da sua história. Em casa apenas perdemos esse jogo, com o Besiktas. Isso é bom, é sinónimo de trabalho», apontou.

«Os adeptos dão uma força extra. Já o disse muitas vezes e posso repetir, não que seja treinador-adepto. É muito importante o apoio dos adeptos e se estivesse cheio, melhor ainda.»

«Lembro-me do jogo em casa com o Liverpool em que perdemos, mas fizemos uma primeira parte fantástica. A nossa forma de estar em campo, a criar situações, a forma como os adeptos viveram esse jogo dá-me alguma nostalgia.»

Sérgio Conceição foi ainda questionado sobre o facto de o Liverpool, adversário desta terça-feira, ter características diferentes das da maioria dos adversários que os dragões defrontam para o campeonato.

«No campeonato sabemos que vamos atacar, mas também vamos ter de defender. Quando perdemos a bola no último terço e vamos ter de perceber que equilíbrio temos. E há momentos em que estamos com o bloco mais baixo e temos de defender mais baixo. Em todos esses momentos as dificuldades são diferentes contra equipas com a qualidade individual da que vamos defrontar amanhã», começou por dizer.

«O nosso processo defensivo passa pela mesma base, vamos ter de perceber que armas tem o adversário para atacar a nossa baliza e vamos ter de nos organizar muito bem no processo defensivo porque são jogadores que com pouco espaço desequilibram com facilidade. É tudo pensado, mas em cada jogo, não apenas para este. Cada vez mais os pormenores são importantes e nós pensamos em todos.»