Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na conferência de imprensa após a goleada ao Belenenses SAD, em jogo da 30.ª jornada da Liga:

«Mão no troféu? Não é o nosso pensamento. Temos de preparar o jogo do Tondela, que é já na quinta-feira. Olhar para o estado físico dos jogadores e fazer uma estratégia para ganhar em Tondela. Esse é o nosso foco, essa é a nossa concentração.»

«Na minha cabeça há o treino de amanhã. Já é meia-noite e pouco e tenho de o preparar ainda. Normalmente, depois do jogo não durmo muito, mas isso é porque sou apaixonado por aquilo que faço. O nosso foco é só o Tondela. Mais nada.»

[Sobre jogador do Belenenses que testou positivo à covid-19] «Não pertenço à DGS nem ao Belenenses. Estou completamente fora daquilo que aconteceu. Não me cabe a mim comentar nada do que se tenha passado.»

[FC Porto demora a embalar?] «É um facto. A forma como trabalhamos é percebendo qual a capacidade de cada um dos jogadores para entrar em termos físicos e anímicos também. Não há ansiedade, há muita vontade de fazer bem as coisas. Encontramos adversários que estão na luta por algo e que têm qualidade. Durante a primeira parte, podíamos ter mais bola e circulá-la de uma forma mais rápida, para tentar abrir uma linha defensiva de cinco elementos com duplo pivot na sua frente, onde ficava difícil penetrar. Entendemos melhor o que foi trabalhado para o jogo na segunda parte.»

[Cinco jogos sucessivos sem sofrer golos] «Tirando o jogo do Paços, temos permitido muito pouco aos adversários. Tem que ver com o nosso processo defensivo. É uma dinâmica coletiva onde toda a gente sabe a forma como devemos condicionar o adversário. Há que realçar todo o trabalho da equipa. Uma equipa não sofrendo golos está mais perto de ganhar. Essa consistência temo-la tido. É preciso continuar.»