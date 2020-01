Sérgio Conceição voltou a manifestar, no dia em que fecha o mercado de inverno, total confiança no atual plantel que tem à disposição, garantindo que a única movimentação que vai haver esta sexta-feira será a deslocação do autocarro rumo a Setúbal onde o FC Porto, este sábado, vai defrontar o Vitória.

«A única movimentação é a nossa viagem para Lisboa. Espero que o autocarro ande bem. Quando nos começamos a aproximar do mês de janeiro, é normal essas questões de mercado. Disse desde logo que não haveriam grande mudanças no plantel, disse que os que estavam me davam garantias e continuo a afirmar no último dia de mercado o mesmo que afirmei no início de janeiro», destacou.

A verdade é que o atual plantel está privado de algumas peças cruciais, como Pepe, Danilo, Nakajima, Zé Luis ou Aboubakar. «Os treinadores gostam de ter sempre todo o plantel à disposição. É verdade que, com esta quantidade de jogos, faltando alguns elementos, e elementos dos que têm mais minutos, obviamente que fazem falta. Mas não costumo agarrar-me a isso. Olhamos para os atletas que estão à disposição, olhamos para as características desses mesmos atletas e formamos o melhor onze para tentar ganhar o jogo. Gostaria de ter toda a gente disponível. Inicialmente não se pensava que fossem lesões que podiam dar este tempo todo de inatividade», comentou ainda.