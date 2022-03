Na antevisão à visita aos franceses do Lyon, Sérgio Conceição garantiu que os índices de motivação do plantel portista estão elevados, até pelo palco que vão pisar na quinta-feira e que deverá esgotar.

«Oitavos da Liga Europa, os bilhetes do FC Porto foram vendidos, voaram. Do outro lado também. Estádio bonito, joguei lá a treinar outra equipa. Estamos perante muita gente, a motivação tem de ser máxima, os jogadores fazem o que gostam, há coisas muito mais importantes que o futebol, muita gente passa dificuldade», vincou o técnico do FC Porto, em conferência de imprensa.

Conceição frisou ainda que os azuis e brancos têm de ser «mais competentes do que no Dragão», destacando algumas das principais individualidades do Lyon.

«Sabemos das características deles. O Paquetá explora bem as entre linhas, mas também se desloca para permitir o Toko-Ekambi juntar-se ao Dembelé, o avançado. O Ekambi tem vários movimentos de aproximação, como fez aqui no Dragão, para depois pedir a bola na profundidade e explorar o espaço nas costas do nosso lateral. Estamos avisados para isso, mas também para o corredor contrário, com o Dubois a dar largura e profundidade e o Faivre por dentro, entre linhas ou a aparecer em zonas para finalizar», observou.

«Temos de ser mais sólidos e consistentes como equipa para não trazer acima os pontos fortes do adversário. Vamos querer diminuir algum mérito deles e algum demérito nosso em anular os seus pontos fortes», concluiu o técnico portista.

Recorde-se que Lucas Paquetá foi mesmo o autor do golo que dá vantagem na eliminatória à equipa francesa. O FC Porto defronta esta quinta-feira o Lyon, na segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, a partir das 20h00 e pode acompanhar o jogo AO MINUTO no Maisfutebol.