Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações à Sport TV após a vitória sobre o Sp. Braga por 1-0:

«O jogo foi bom, excelente. As equipas lutam pelos mesmos objetivos. Entrámos fortes, não permitimos que a dinâmica do Sp. Baga com bola viesse ao de cima. O Sp. Braga teve a ocasião do Moura no remate ao poste e nós tivemos quatro. Podíamos ter feito mais golos até ao intervalo.»

«Na segunda parte reentrámos fortes, tivemos mais oportunidades, não queríamos ver o adversário a ligar o jogo. O Sp. Braga tem qualidade, tanto na primeira como na segunda fase de construção. Hoje o Piazón e o Horta, os alas, baixavam e entravam bem nesses movimentos. Modifiquei um bocadinho o onze e percebi que teríamos de saber contrariar melhor o Sp. Braga em alguns momentos.»



[sobre a colocação de Taremi no banco]

«Temos jogado com dois avançados, embora eles façam uma ocupação de espaço diferente. Queria que o Uribe desse liberdade aos nossos laterais para os nossos laterais irem buscar os laterais do Sp. Braga. Depois tivemos o Grujic e o Vitinha para não deixarem ligar a bola no Musrati e no André Horta para limitar o Sp. Braga. Essa era a ideia e depois os jogadores interpretaram na perfeição. É impossível controlar 90 minutos.»



[sobre as lesões na equipa]

«O Wendell recebeu uma pancada, o Pepe sentiu algo no gémeo e o Evanilson teve um problema no joelho. Temos de ver.»