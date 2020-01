Titular nos últimos três jogos do FC Porto para o campeonato, Shoya Nakajima vai ter de falhar a receção ao Sp. Braga. O japonês lesionou-se em Moreira de Cónegos, ao sofrer uma pancada forte, e Sérgio Conceição confirma que continuará de «fora», já depois de não ter defrontado o Varzim.



Em relação a Pepe, o treinador não foi tão taxativo. O defesa central magoou-se em Alvalade, tem feito sobretudo trabalho de ginásio e tratamento, e o técnico admite ser «difícil» incluí-lo na lista de convocados.



Se Pepe não voltar, Mbemba e Marcano serão novamente os centrais, tal como na Taça de Portugal.



LEIA TAMBÉM: todas as informações sobre o plantel do FC Porto