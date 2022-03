O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, em declarações na SportTV+ após a eliminação da Liga Europa frente ao Lyon, nos oitavos de final da prova:

[Alterações no onze] «Achei que o devia fazer. Quem entrou de início dava totais garantias para ganhá-lo. Tivemos 11 dias com quatro jogos, os jogadores que têm mais minutos firam titulares no Dragão e estiveram abaixo do esperado. Hoje, com jogadores menos utilizados, fizemos um bom jogo, podíamos ter ido para prolongamento, que era o que merecíamos. Jogámos de forma ligeiramente diferente e eles interpretaram o que foi pedido. Esta eliminatória foi perdida no Dragão.

Todas as equipas que estão na Liga Europa estavam à mercê do FC Porto, nós somos uma equipa de Liga dos Campeões. O nosso lugar é na Liga dos Campeões, por isso é que vamos preparar já o jogo com o Boavista para continuarmos a luta pelo campeonato, que nos permite para o ano estar na Champions.

[A responsabilidade nas provas internas é maior?] Não é maior porque não existe maior. A nossa responsabilidade é ganhar todas as competições. Temos sempre essa responsabilidade.

[Equipa pode quebrar animicamente?] Falei agora com o grupo de trabalho, dei-lhes os parabéns. Não sou muito destes elogios, mas fi-lo. O grupo está triste, desiludido. Acreditávamos que podíamos levar o jogo para prolongamento e ganhá-lo, não foi possível. É normal que os jogadores estejam desiludidos e baixem a cabeça, no fundo é a partir disso que vamos ganhar no Bessa.»