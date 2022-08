O treinador-adjunto do FC Porto, Siramana Dembelé, que tem acompanhado Sérgio Conceição em toda a carreira de treinador, garantiu que o técnico dos dragões vai além da imagem que transmite para quem não o conhece.

«Há quem o veja como uma pessoa furiosa e impulsiva, mas não é assim. É um estratega, sabe muito bem o que faz. Tenho a sorte de trabalhar com ele, por isso conheço-o bem, é um homem que reflete sobre muitos assuntos e que nunca perde o controlo sobre o que faz», explicou ao apresentador Farid Rouas, numa conversa no Instagram.

Dembelé comparou ainda a rivalidade entre o FC Porto e Benfica à do Paris Saint-Germain com o Marselha.

«É diferente, mas a rivalidade com Benfica é muito forte. As pessoas aqui em Portugal nascem portistas ou benfiquistas e isso é um vínculo para toda a vida. Vê-se isso nos programas de televisão, em que os comentadores falam das coisas de forma subjetiva. Nunca dizem que a outra equipa foi mais forte ou jogou melhor, defendem sempre as suas cores. Paulo Futre costumava dizer que quando o FC Porto perde a cidade chora. O Porto é assim», realçou.

O adjunto francês dos campeões nacionais explicou ainda que o sucesso das equipas lusas nas competições europeias está relacionado com o «ADN português», baseado na «convicção», além da «forma como os clubes são dirigidos».

Dembelé também abordou a transferência de Vitinha para o PSG, considerando que o médio «dá muita vida a uma equipa», através da «sua capacidade técnica». «Nunca dá nada por adquirido. Quando ouve e sente que há algo que não está a fazer bem, tenta retificar e estar ao melhor nível.»

Já Chancel Mbemba, «é muito racional». «O casamento entre Chancel Mbemba e o Marselha tem tudo para dar certo», vincou.