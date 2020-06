Declarações de Sérgio Conceição na conferência de imprensa no Estádio do Dragão, após a vitória do FC Porto sobre o Marítimo, em jogo da 26.ª jornada da Liga:

«Não é normal tantos erros individuais. Não é só nos jogos do FC Porto. Já previa que o Marítimo pudesse mudar a sua estrutura habitual e vir com uma linha de cinco. Temos de arranjar soluções para tornear essas dificuldades. O Marítimo também teve uma ou outra situação com perigo num jogo pouco controlado na segunda parte.»

«Foi uma atmosfera estranha. Quem tinha dúvidas, ficam dissipadas com este ambiente nos estádios. Os adeptos são verdadeiramente essenciais num jogo de futebol.»

«Não vejo grandes exibições depois da retoma. Vencer é o mais importante. Queríamos associar a esse resultado positivo exibições mais competentes da equipa. Não vai ser fácil. Vai ser dentro desta atmosfera que vamos acabar o campeonato. Temos de ser mais fortes em relação ao que cada um tem de fazer. Estamos a fazer o máximo para que os nossos jogos tenham essa intensidade, espetacularidade, mas não é fácil.»

«Trabalhamos para ganhar o jogo. Queríamos criar dificuldades à linha de cinco e no duplo pivot do Marítimo. Tentámos isso. O Luis Díaz e o Corona jogaram mais por dentro do que o habitual. Tentei puxar os avançados mais para a zona dos corredores laterais para não dar referências e criar dificuldades. Era importante uma rápida circulação de bola para encontrar os espaços dentro do bloco médio-baixo do adversário. Não conseguimos isso na perfeição. Mas conseguimos ter um espírito fantástico durante o jogo em guardar o golo que tínhamos. À medida que o jogo se aproxima do fim, é normal que os jogadores se sintam aqui e acolá mais pressionados e possam cometer um ou outro erro.»