O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, em declarações na conferência de imprensa após a vitória no terreno do Casa Pia (2-1), em jogo da 30.ª jornada da Liga:

[Há cerca de 50 anos que o FC Porto não termina fora do pódio] «Desde que estamos aqui, equipa técnica, ultrapassámos sempre os 80 pontos, fizemos o que fizemos na Liga dos Campeões. Temos dez títulos, podemos ter 11 com a Taça de Portugal, estamos na final. Não é preciso estar aqui a puxar pelos galões. Mas claro que não gostamos de ficar de fora das decisões e de chegar a esta fase do campeonato e não estar a lutar. Mas também já disse, e já disse mais do que uma vez, que houve algum demérito nosso e vão só buscar nas outras situações de que falo e que contribuíram para estar nesta situações.»