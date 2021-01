Os resultados da equipa B do FC Porto têm sido fracos. O plantel de Rui Barros é 15º na II Liga, venceu apenas três dos 13 jogos realizados e é o conjunto com mais golos sofridos: 25. Ainda assim, há nomes em bom plano e Francisco Conceição foi eleito pelos treinadores desse escalão como a grande revelação da prova.



Confrontado com esta distinção, Sérgio fugiu diplomaticamente - e com simpatia - a uma opinião ou análise sobre o filho. Nem como treinador, nem como pai, nem como adepto quis falar de Francisco. Mas falou sobre os B's do FC Porto.



«Para falar do Francisco tenho de falar do Gonçalo Borges, do Rodrigo Valente, do Justiniano… íamos perder muito tempo. São questões muito interessantes e podemos falar sobre a equipa B, mas não numa antevisão de um jogo. Os miúdos estão no caminho certo, apesar de os resultados não estarem a ajudar. Não condizem com a capacidade dos miúdos e do trabalho. Tem faltado uma pontinha de sorte e de acerto da terceira equipa. Nem sempre a bola bate no poste e sai. Não gosto de individualizar na equipa principal, muito menos na equipa B.»



Francisco Conceição fez 18 anos em 14 de dezembro, tem ainda idade de júnior e já leva 13 jogos, 954 minutos e quatro golos pelo FC Porto B. Os últimos três foram marcados nas quatro rondas mais recentes.