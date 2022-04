Declarações do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, à SportTV, após a derrota ante o Sp. Braga, por 1-0, em jogo da 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol:

«Não controlamos a estratégia do adversário, aquilo que são os comportamentos-padrão nós sabemos, quando a equipa do Sp. Braga tinha e não tinha bola, as características individuais dos jogadores, se defendem num bloco mais baixo e sair em transição ou jogar no nosso erro, não podemos controlar isso. Temos é de encontrar forma de tornear essas situações, para ganharmos. Acho que criámos ocasiões suficientes para ganhar o jogo, já o empate sentia que era curto, apesar de, na primeira parte, ter havido duas situações do Sp. Braga.»

«Chegámos sempre com perigo, faltou-nos na primeira parte se calhar mais variabilidade no último terço. Mesmo com pouco espaço, devíamos explorar algumas fragilidades que o Sp. Braga tem. Não conseguimos como noutras ocasiões.»

«Na segunda parte, há o golo do Sp. Braga, temos antes uma situação, depois remates que podíamos ter concluído de outra forma. Os jogadores sabem o que não fizemos, também o que não nos deixaram fazer. Estamos aqui, a lutar, temos mais três finais pela frente.»

«O Pepê estava algo inseguro sobre a linha defensiva, a desgastar muito na sua qualidade com bola, o Evanilson não estando muito inspirado preferi adiantar o Pepê e dar mais alguma segurança com um jogador que está mais rotinado a lateral [João Mário].»

«Não há festas antecipadas e tem que mexer, não estamos habituados a perder. Não há que levantar a cabeça, há que baixar e pensar no que se fez, ou o que não se fez. É o meu sentimento e o dos jogadores. Temos três finais e, nestas fases finais de campeonato, há sempre uma ou outra situação que fica difícil controlar. Temos de ser mais fortes.»