O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, em declarações na flash interview da SportTV+ após a vitória frente ao Famalicão (2-1), em jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal:

Queremos sempre ter o jogo na mão, mas à procura de fazer golos. Podíamos ter marcado mais golos, faltou alguma definição. Foi um jogo competitivo, com uma agressividade muito interessante, uma intensidade boa. Uma réplica do Famalicão de acordo com o que tem feito. Estamos a meio de uma eliminatória, queremos chegar à final. Agora é descansar bem e pensar no jogo com o Boavista. Faltam algumas finais.

[Começou logo a preparar o onze inicial no jogo de Paços de Ferreira?] Isto tem que ver com o mérito e do que fazem diariamente, da forma como entram no jogo, com a estratégia definida. Deram uma excelente resposta. O Grujic tirei-o por causa do amarelo, o Otávio achei que era importante no meio. Coloquei o Galeno para ter mais velocidade, e depois o Taremi e o Evanilson para irmos à procura do terceiro golo.

[Eliminatória está encaminhada] Não, não acho nada. Vamos ter um jogo difícil, frente a uma equipa complicada. Ficou demonstrado que o Famalicão é uma equipa que sabe o que faz e que joga bem, apesar de não ter tido grandes oportunidades. Hoje adulterou um pouco a sua forma de jogar, jogou mais direto, também por causa do nosso estilo de jogo.

Agora não há qualquer tipo de gestão. É utilizar aquele que é o melhor onze e preparar da melhor forma os jogos, para os vencer. Não há gestão nenhuma, montei o onze a pensar em ganhar. podíamos hipotecar a ida à final aqui. os jogadores são todos importantes, eles sabem disso. Toda a gente está aqui para dar o seu contributo, nisso tenho um grupo fantástico. Às vezes não sai como queremos, mas isso faz parte. Estamos aqui para lutar por dois objetivos. Um depende de nós, o outro não, infelizmente.»