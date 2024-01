Navarro e Veron saíram por empréstimo, David Carmo foi despromovido à equipa B, Zaidu e Taremi estão ao serviço das seleções.

O plantel de 30 jogadores do início da época foi encurtado nos últimos dias. Sendo assim, está mais fácil de gerir em termos de opções e encontrar uma equipa ideal? À pergunta do Maisfutebol, na conferência de imprensa após a vitória sobre o Sp. Braga (2-0), Sérgio Conceição respondeu com cautelas e um elogio singelo a dois jogadores.

«Não começámos a época com 30 jogadores, mas com 60, porque tínhamos mais 30 jogadores na equipa B. Por isso, o trabalho é o mesmo. Achamos é que para aquilo que é a evolução dos jogadores, por vezes, com pouco espaço, sendo ativos do clube, acho que temos de ver qual o percurso qual o trajeto que têm de fazer para terem minutos e para continuarem a evoluir nas suas carreiras», começou por dizer o técnico dos dragões, acrescentando: «Neste momento, não me importava nada de ter aqui o Taremi e o Zaidu, sinceramente. Neste momento, temos um plantel um bocadinho mais curto. É trabalhar com os que cá estão.»

Sobre a possibilidade de ainda encurtar o plantel até ao final de janeiro, Conceição foi de parcas palavras, salientando que «este não é o momento para falar de mercado».