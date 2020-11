Declarações de Sérgio Conceição, na conferência de imprensa após a vitória do FC Porto sobre o Marselha (3-0), no Dragão, em jogo da Liga dos Campeões:

«Foi um bom jogo da nossa parte. A equipa esteve bastante organizada. A saber o que queria e a causar muitos problemas em termos defensivos ao adversário. Podíamos ter saído com um resultado diferente. Há que dar os parabéns aos jogadores. Durante estes três anos que estou aqui, temos demonstrado que sabemos mudar o chip. Por isso, ganhámos dois campeonatos em três e naquele que perdemos fizemos 80 e tal pontos. Não queiram é pegar numa situação para colar selos.»

«Estivemos bem a defender. Na reação à perda. Fomos uma equipa agressiva, mas isso não tem que ver com dar porrada nos adversários. Agressiva no momento em que faz a pressão, no movimento que se faz quando queremos sair para o ataque. O terceiro golo é um grande exemplo dessa agressividade ofensiva que tivemos. Agressividade não é só quando não se tem bola, tem que ver com a forma como se encara o adversário. Como o Corona fez e deixou a bola para o Luis Díaz, na forma convicta como o Díaz pegou na bola... Isso para mim é agressividade. O jogo também é feito de duelos. O André [Villas-Boas] falou nisso. E nós nas primeiras e segundas bolas fomos muito fortes. O que não quer dizer que não se jogue futebol. Jogamos muito bem. Olhamos para o Marega e vemos um jogador que tecnicamente não é bom, mas depois olhamos para os números dele e em três anos fez quase 70 golos no campeonato. E na Liga dos Campeões tem quase um golo a cada dois jogos. Por vezes vejo criticar jogadores porque não são as tais focas do circo. Mas eu não quero focas do circo ou malabaristas. Quero jogadores de futebol.»