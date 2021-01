Com um novo confinamento em moldes semelhantes ao de março até inícios de maio em Portugal à vista, devido à pandemia da covid-19, o futebol profissional vê mais longe a possibilidade de regresso do público aos estádios. Nos últimos dias, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, disse mesmo ser cedo para atender às pretensões da Liga, de ter público na «final four» da Taça da Liga. Por outro lado, o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, antevê como difícil uma nova paragem das competições e vincou que não é esse o seu desejo.

«Eu não sei se vai ser possível parar esta máquina outra vez. Se assim decidirem, é porque é necessário e temos de cumprir e respeitar. Agora, já temos a experiência de estarmos dois, três meses confinados. Dentro do mal correu bem, mas não o desejaria, gostaria de competir», respondeu Sérgio Conceição, em conferência de imprensa, esta segunda-feira, na antevisão ao jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal, frente ao Nacional.

Privado precisamente de quatro jogadores devido a casos positivos de covid-19 – Cláudio Ramos, Carraça, Manafá e Fábio Vieira, Conceição frisou que o acompanhamento dos jogadores que estão em casa tem sido «quase de hora a hora» e que «a preocupação é diária». Nesse sentido, deixou claro que o objetivo de manter os índices físicos de treino desses atletas é, no regresso ao Olival, estarem aptos para poderem de novo integrarem as opções para o onze inicial.

«Ainda ontem [domingo] estive a falar com os jogadores que estão em casa, mas não preciso de falar com eles diariamente para perceber todos os passos que seguem, porque a informação chega-me, o trabalho é feito e a intensidade é de acordo com o estado físico deles. São acompanhados quase de hora a hora para que, quando regressem, estejam o mais próximos possível daquilo que é a forma ideal para competir. É isso, no fundo, que nós fazemos: têm um acompanhamento muito bom a todos os níveis», sublinhou.

Além destes quatro nomes, Conceição continua sem poder contar com Mbaye, Marcano, devido a lesões.

O Nacional-FC Porto joga-se às 18 horas desta terça-feira, no Estádio da Madeira. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.