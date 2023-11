O ambiente conturbado que se vive no universo portista foi o tema principal da conferência de imprensa de Sérgio Conceição, esta quinta-feira. O treinador do FC Porto condenou os incidentes da Assembleia Geral, assim como os ataques à residência de André Villas-Boas.

Conceição foi ainda confrontado com a ideia de ser a figura «mais consensual» entre os adeptos, mas colocou precisamente os apoiantes do FC Porto à frente de todos os outros.

«Sublinharam um "like" que meti na [publicação] da D. Cecília Pedroto. Vou referir uma frase em que me revejo quando falamos do nosso mestre, uma das pessoas que mais admiro e estava à frente dos outros. Os sócios do FC Porto não são o 12.º jogador, são o primeiro. Sem eles, o clube não tinha razão de existir. Os sócios querem títulos e não querem as situações que aconteceram. Somos de uma região muito apaixonada e dedicada à causa: ajudar o FC Porto a ter vitórias para ter títulos. Mas não somos o que vimos no passado recente. Que isto fique claro. Há que preparar jogos e dar alegrias para que os sócios tenham orgulho na equipa», frisou o técnico portista na antevisão ao jogo com o Montalegre, a contar para a Taça de Portugal.

O técnico portista escusou-se ainda a enviar uma mensagem aos adeptos e garantiu que o que se passa em torno do clube não tem afetado o trabalho diário da equipa. Além disso, assumiu esperar um ambiente positivo nas bancadas do Dragão, esta sexta-feira.

«O ambiente que gosto para a minha equipa, que é um ambiente de vitória em todos os sentidos. Que o FC Porto ganhe», concluiu.

O FC Porto recebe o Montalegre, do quarto escalão, esta sexta-feira, na 4.ª eliminatória da Taça de Portugal. Pode seguir o encontro, com pontapé de saída às 20h45, AO MINUTO no Maisfutebol.