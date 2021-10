Declarações de Sérgio Conceição na conferência de imprensa após a vitória do FC Porto sobre o Milan, por 1-0, em jogo da 3.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões:

«Os jogadores estão de parabéns, não há nenhuma estratégia que resulte se não tiver ingredientes como a agressividade e a intensidade por parte deles. Este é o primeiro jogo desta época em que o Milan não faz golos.»

[Sobre a vitória do Liverpool sobre o Atlético de Madrid] «Tínhamos de nos focar no nosso jogo. O resultado de Madrid vem realçar que o Liverpool está mais confortável para passar à fase seguinte. E depois é uma luta a três. Foi um jogo a roçar a perfeição. Não foi totalmente perfeito porque no capítulo da finalização não fomos tão eficazes.»

[Vitória é um balão de oxigénio?] «Acho que não. Não tínhamos de meter a cabeça debaixo da areia depois do último jogo da Champions, como agora não temos de trabalhar suportados por esta exibição. Agora não temos de trabalhar suportados por esta exibição. Amanhã é outro dia de trabalho e temos uma deslocação difícil a Tondela. O futebol é um recomeçar constante.»

«Ficamos satisfeitos por fazer uma exibição muito consistente e muito capaz perante a segunda equipa mais titulada do mundo [na Champions, sete títulos]. Podem estar descansados que dentro daquilo que foi falado depois do Liverpool eu tenho um grupo de jogadores que me conhece e eu conheço-os muito bem a eles.Os problemas não existem.»