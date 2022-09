O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, em declarações na flash interview da TVI, após a derrota frente ao Club Brugge (4-0), em jogo da Liga dos Campeões:

[O que aconteceu] «Aconteceu o que se viu. É difícil explicar uma noite assim. Em todos os momentos do jogo não fomos a equipa que costumamos ser. Passividade, duelos perdidos. Equipas várias vezes partida. E nestes jogos isso paga-se caro. Todas as equipas que estão nesta competição são as melhores dos respetivos países. Correu tudo mal e não fomos a base que costumamos ser. Oito faltas é sinal de pouca agressividade.

[Falta de agressividade] Independentemente das ausências, tínhamos de fazer muito mais. Nem nos jogos de pré-época fazemos o que fizemos hoje. Eu e os jogadores temos de assumir. Há muito trabalho a rever. Porque desta forma vamos ter muitas dificuldades.

[Otávio titular, qual era o problema dele?] Eu não sou médico, têm de perguntar ao departamento médico. Alguém do FC Porto assumiu isso? Não vi nenhuma declaração nenhuma do departamento médico a dizer que ele tinha este ou aquele problema.

[Margem de erro nula na Champions] Faltam quatro jogos e temos de assumir a responsabilidade de representar um clube desta dimensão e temos de o honrar. Se assim não o fizermos, não podemos representar o FC Porto, a começar por mim.»