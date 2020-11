O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, sublinhou esta segunda-feira que o FC Porto tem de ser uma equipa agressiva, mas na capacidade de ganhar a bola e não de atingir o adversário. O técnico dos dragões acrescentou, na antevisão à receção ao Manchester City, que quem entra com «sentimentos» de zanga em campo, tem tudo para dar-se mal e desvalorizou a reação de Bernardo Silva ao jogo de Inglaterra.

«Às vezes passa uma imagem de que o FC Porto é só agressividade e impacto físico. Isto é trabalho. O impacto físico e a intensidade, cada vez mais nestes jogos ou no futebol, fazem a diferença, na minha opinião. Preparamos os jogos dentro dos tais duelos, na capacidade de ganhar a bola. O Corona e o Luis Díaz, por exemplo, enfrentarem no um para um, isso é agressividade ofensiva. A agressividade não é o que dá umas pancadas. Não é isso. Acho que – apesar do meu estado normal ser zangado (risos) – quem anda com esse tipo de sentimentos ou postura no jogo, não entra bem», afirmou Conceição, em conferência de imprensa, no Olival.

«Temos de entrar libertos de tudo, com ambição e determinação de ganhar, com as características que fazem parte da equipa, como a queremos a atacar, a defender. A confiança tem de vir do trabalho, não tem de ser por uma vitória, ou porque este ou aquele disse algo, senão tinha de pôr no balneário uma frase dos adversários. Nestes jogos até os meus filhos estão excitados em casa para ver o FC Porto-City. Não é por uma palavra mais ou menos bonita que o treinador adversário teve, ou de um jogador que representou outro clube e há picardias… nós olhamos, vimos, não esquecemos, mas não é isso o mais importante», continuou.

«Nós festejamos títulos, não vitórias, é a minha forma de ver as coisas. Isso [reações como a de Bernardo] é criancice, picardias, que não me dizem nada. Eu festejo títulos e, para esses, são precisas vitórias», apontou.

Para o FC Porto garantir a qualificação já nesta ronda, uma vitória ou um empate valem automaticamente os oitavos de final. Em caso de derrota ante os ingleses, os dragões precisam que o Olympiakos não vença o Marselha, sob pena de levar as decisões para o jogo na Grécia, ante a equipa orientada por Pedro Martins.

O FC Porto-Manchester City joga-se às 20 horas desta terça-feira, no Estádio do Dragão. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.