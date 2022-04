Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na conferência de imprensa após a vitória sobre o Vizela (4-2), na 32.ª jornada, que deixa os dragões a um ponto de conquistarem o título de campeões nacionais:

[Campeão no campo ou sofá?] «Prefiro é ser campeão. Agora, é preparar o jogo que vamos ter contra o Benfica. Olhar para o que eles fizeram hoje na Madeira e esse é o nosso foco.

[Ansiedade da equipa] «Tinha dito aos jogadores na palestra que o nervosismo é bom, deixa-nos alerta, deixa-nos vivos. Agora, é importante sermos inteligentes e termos discernimento no jogo. Nos primeiros 15 minutos foi curto o tempo de jogo. Mas é normal. Se eu estivesse do outro lado, perceberia os pontos fortes do FC Porto. Numa perda de bola o adversário transitou de forma rápida e sofremos golo. No segundo remate enquadrado, num ressalto, o Vizela faz o segundo golo. E, aí, podia criar alguma intranquilidade, até porque temos alguns jogadores jovens, mas aí o público foi fundamental. Vi os jogadores a acreditar que é possível fazer golos. Não estou nada de acordo com o Álvaro Pacheco que diz que no final nós mandámos bola para a frente e a queimar tempo. Parabéns aos jogadores, mas ainda não acabou.»