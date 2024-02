Matheus Uribe foi um dos destaques do FC Porto durante quatro anos, até sair para o Al-Sadd no último verão, mas o médio colombiano não deixa muitas saudades no Estádio do Dragão por causa de Alan Varela.

O médio argentino foi recrutado ao Boca Juniors no início da temporada e não demorou muito até se fixar como um dos indiscutíveis da equipa de Sérgio Conceição.

De tal maneira, que o técnico dos dragões reconhece que Varela está a um nível superior ao que o Uribe apresentava nos primeiros meses no clube azul e branco.

«O Alan Varela neste momento está num patamar acima do que o Uribe estava naquele momento. Não é o Uribe final, o que saiu no ano passado, mas sim o Uribe no início. Acho que o Varela está num nível superior neste momento. Um abraço já agora para o Uribe, um dos melhores médios com quem trabalhei», afirmou, na antevisão ao encontro com o Gil Vicente.

De resto, Conceição atualizou também o estado de saúde de Zaidu, que se lesionou gravemente diante do Estrela da Amadora.

«Em princípio vai ser operado segunda-feira. Está algo ansioso, é normal. É uma lesão grave, nunca inferior a sete, oito meses de paragem. O grupo fica triste, mas muito solidário. Está com ele e ele vai sentir esse conforto da nossa parte.»