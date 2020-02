O treinador do FC Porto vê um Benfica «extremamente forte», mas também com algumas lacunas passíveis de serem exploradas.



Sérgio Conceição falava, essencialmente, dos quatro golos sofridos pelas águias nos últimos dois jogos da Luz.



«Olhamos para os pontos fortes dos adversários. Faz parte da nossa análise. O Benfica pode sofrer nas transições ataque-defesa porque mete muita gente a atacar, é uma equipa perigosa e que faz muitos golos. Vejo o Benfica como equipa muito forte. Extremamente forte.»



Conceição rejeitou também a ideia de «bipolaridade» que está associada a este FC Porto, irregular nas suas prestações. Ainda assim, o treinador assume que pelo menos nos empates em casa do Marítimo e do Belenenses houve «demérito».



LEIA TAMBÉM: todo o noticiário do FC Porto



«Bipolaridade? Não existe. Existem adversários que são muito competentes connosco. Pode haver algum demérito nosso, como na Madeira e no Jamor. Tivemos mais do que oportunidades para obter um resultado super-confortável. Tivemos adversários competentes a defender e a nós faltou competência na finalização.»



Ainda sobre o Benfica, Sérgio Conceição referiu-se ao clássico como um jogo sempre «quentinho». O treinador estava a comparar histórica e socialmente os Porto-Benfica com outros clássicos e dérbis que jogou na carreira.



«É um clássíco bem quentinho. Mas os outros dérbis, como em Roma e em Milão, também eram apaixonantes. Essa é a beleza do futebol, é fantástica essa pressão.