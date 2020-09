Sérgio Conceição estudou bem o novo Boavista e antecipa que a equipa de Vasco Seabra vai dar que falar na Liga. Uma equipa ainda em construção que, na perspetiva do treinador do FC Porto, não é uma vantagem, nem uma desvantagem para o jogo deste sábado no Estádio do Bessa.

A verdade é que a equipa do Bessa reforçou-se com vários nomes sonantes, como Javi García ou Rami, mas é ainda uma equipa em construção. «Não vejo isso como uma vantagem porque também há a particularidade de não conhecermos tão bem esta equipa do Boavista. Conhecemos os jogadores que compõem o plantel, mas tudo aquilo que é a sua dinâmica de jogo, temos como referência este último jogo, um ou outro amigável que observámos, mas não penso que seja uma vantagem ou uma desvantagem. Acho que o Boavista tem um plantel com qualidade e, pelo que observámos, vai ser uma equipa interessante na nossa Liga», começou por analisar, na antevisão do jogo da segunda jornada da Liga.

O FC Porto tem vencido nos últimos anos no Estádio do Bessa, mas sempre com dificuldades e, este ano, vai ter a particularidade de não poder contar com o apoio dos seus adeptos. «Para quem é apaixonado pelo futebol como eu e com certeza muita gente, se calhar os jogos que tive mais gosto e mais prazer em participar foram esses derbis aqui com o Boavista. Os nossos adeptos, como os do Boavista, são gente apaixonada pelos seus clubes, isso faz com que o espetáculo tenha os ingredientes essenciais para que toda a gente viva o jogo de forma incrível. Lembro-me daqueles jogos que fizemos no Bessa com um ambiente acima da média, é uma pena não termo este ano. Da nossa parte vamos fazer tudo para que seja um grande jogo também e no fim possamos estar contentes com três pontos na nossa caminhada», comentou.

Na estreia na Liga, o Boavista foi à Madeira empatar com o Nacional, num bom espetáculo com seis golos (3-3), mas Conceição prefere ganhar por 1-0 do que ganhar por 4-3.«Depois colam-me aquele rótulo de treinador conservador, mas não é bem assim, temos sido a equipa com mais golos no final da época. Mesmo com um jogador na frente de ataque, conseguimos meter, a cada cruzamento, cinco jogadores na área. Ou seja, depende tudo da dinâmica. Falando do Boavista, marcou três golos, mas também sofreu três. Prefiro ganhar 1-0 do que ganhar 4-3, mas isso é a minha forma de pensar. A demonstração de uma equipa sólida tem a ver com isso.», referiu.

Conceição começou por dizer que não conhecia bem este novo Boavista, mas depois acabou por deixar claro que não é bem assim. «O Boavista tem jogadores interessantes na frente, como o Paulinho e o Sauer. Têm a particularidade de jogarem com o pé contrário, isto é, o Paulinho joga na esquerda com o pé direito e o Sauer na direita com o pé esquerdo. Vão para o espaço interior e conseguem combinações ou remates. São muito ativos no ataque do Boavista e dão espaços aos laterais que são bastante ofensivos. Estamos atentos a isso», destacou.

A finalizar, o treinador diz que o FC Porto vai mostrar «respeito» pelo Boavista, mas com a intenção de mandar no jogo. «Temos um conhecimento profundo do que é o Boavista, cabe-nos olhar para o adversário, um clube histórico, com respeito, mas temos de olhar para nós e naquilo que vamos fazer. Vamos encaminhar o jogo para onde nós queremos», acrescentou ainda.