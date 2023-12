Conceição: «O castigo, a sessão bidiária... é muito básico, estou saturado»

O FC Porto perdeu no Estoril na quarta-feira, e no regresso ao trabalho, logo no dia a seguir, Sérgio Conceição orientou dois treinos: um de manhã e outro à tarde.

Ora, questionado sobre se essa sessão bidiária foi, de certa maneira, um «castigo» aos jogadores, o técnico portista remeteu para uma opção tendo em vista apenas a preparação para o encontro diante do Casa Pia.

«Sessão bidiária? Aquilo que é feito dentro desses tais microciclos tem a ver com os jogos. Jogámos na Amoreira, chegámos já quinta-feira ao Dragão, hoje é sexta, amanhã jogamos, portanto temos pouco tempo de trabalho. Todos os minutos e todas as horas são importantes. Depois se é bidiário ou tridiário, é uma questão que eu tenho de avaliar», começou por dizer, aos jornalistas.

«Não quer saber porque é o FC Porto perdeu no Estoril? A estratégia definida, o que foi pedido aos jogadores… isso é que é interessante. O castigo, a sessão bidiária... é muito básico, depois de 12 anos, amanhã é o jogo 500 na Liga, estou um bocado saturado, nesse sentido. Não falam do futebol, estou um bocadinho farto. Tem a ver com o pouco tempo de preparação para um jogo e dissecar o outro jogo que fizemos», acrescentou.