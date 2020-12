Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na conferência de imprensa, após a vitória sobre o Tondela, que vale o apuramento para os oitavos-de-final da Taça de Portugal:

«Vitória justa da nossa parte. Com várias situações de golo. Podíamos ter saído daqui com outro resultado. Permitimos menos do que na semana passada ao adversário. Mas vitória é incontestável.»

[Sobre a defesa] «Houve momentos bons da nossa dinâmica ofensiva. Quando tivemos bola continuámos a ser uma equipa com largura, com capacidade de jogar por dentro, prova disso é o golo do Taremi, também a combinação entre o Otávio e o Marega. São momentos bonitos do jogo. Hoje melhorámos aquilo que foi a nossa transição ataque-defesa. Assumimos que o adversário nos podia criar perigo nas transições. A situação do golo (do Tondela) foi mais provocada por mim, porque eu quis sete jogadores dentro da área. Depois podemos falar do Manafá ter saído fora de tempo ou não ou Corona ter de estar sobre o Murillo e não esteve. Mas a culpa foi mais minha do que dos jogadores. Tirando isso, não houve um remate enquadrado na baliza na segunda parte, exceto aquela situação de cabeça do jogador do Tondela na parte final. Nós tivemos na segunda parte algumas situações para dilatar o marcador. Estivemos não tão precisos no que foi a situação do último passe à entrada do último terço e em situações de um para um, principalmente na segunda parte. Foi uma vitória tranquila, dentro do que é a intranquilidade do 2-1, mas justíssima.»