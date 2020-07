Em três anos, Sérgio Conceição conquistou dois títulos de campeão ao serviço do FC Porto, sempre com a equipa a fazer mais de 80 pontos.

Ora, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Sp. Braga, o técnico dos dragões foi questionado sobre o rótulo do ‘grito’ que lhe é associado e respondeu que isso só funciona uma semana.

«O grito funciona uma semana, eu estou aqui há três anos. Se as pessoas não forem competentes e não houver qualidade no trabalho... só com o grito os próprios jogadores começam a olhar de lado. Grito uma, duas, três vezes e à quarta já não ouvem. O que conta aqui é a qualidade no trabalho, a todos os níveis. Uma equipa técnica sólida, competente e todos os departamentos que me acompanham», afirmou.

«As pessoas olham para mim já desde tempo de jogador e eu tenho esse rótulo do discurso, da agressividade com que jogava... não o posso descolar, nem quero, nem faço questão de convencer as pessoas de outra coisa. Os números falam por si», atirou.