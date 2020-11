O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, foi perentório sobre a possibilidade de Hulk regressar aos dragões, deixando a ideia de que não conta naturalmente com jogadores que não façam parte do plantel.

«O Hulk não é opção para o Fabril, o Marega é opção para o Fabril», respondeu o treinador do FC Porto, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal, no Barreiro.

Sobre outro brasileiro, mas este do seu plantel, Felipe Anderson, Conceição garantiu que conta com o jogador, apesar de ter sido ainda pouco utilizado desde que chegou no final do mercado de transferências de verão. Contudo, os últimos dias, com a paragem das seleções, permitiram ao médio de 27 anos trabalhar continuamente nos azuis e brancos.

«Não gosto muito de individualizar, mas o Felipe Anderson tem trabalhado muito bem, naquilo que é o treino não há absolutamente nada a dizer. Estas duas semanas foram importantes, nas quais se incluiu o Felipe e depende da capacidade dele de meter no treino o que eu quero para que isso possa ser visível no jogo. Claro que conto com ele», afirmou Conceição.

O FC Porto defronta o Fabril às 14h30 de sábado, no Estádio Alfredo da Silva, no Barreiro. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.